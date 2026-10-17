В зоостудии «Ковчег» под Каширой родились два оленёнка и як

17 октября 2026, 16:35

В зоостудии «Ковчег», находящейся вблизи Каширы, произошло пополнение: на свет появились три детёныша — два пятнистых оленёнка и як. Малыши активно растут и уже могут свободно передвигаться по территории экофермы.

Фото: Иван Дубров

Первой родилась олениха Маня, а следом за ней — оленёнок Амур. По словам хозяйки зоостудии Анны Пономарёвой, потомство парнокопытных здесь рождается второй год подряд, однако самки пока не могут выкармливать детёнышей самостоятельно. Уточняется, что Амура подкармливала коза, а Маню поили из бутылочки. В настоящее время оленята начинают переходить на взрослый рацион, включающий траву, сено, овощи и фрукты, несмотря на то, что молоко всё ещё остаётся в их питании.Животные привыкли к человеку и стали ручными. Маня, обладающая мягким характером, уже успела принять участие в съёмках фильма, который сейчас находится в процессе производства.Летом в зоостудии также впервые появилось потомство у яков. Белоголового и светло-серого малыша назвали Добрыня. Пономарёва сообщила, что он единственный тибетский бык на ферме, который не боится собак, в то время как его родители стараются их избегать. Для яков собака ассоциируется с волком, который считается хищником.За воспитание молодняка отвечает немецкая овчарка по кличке Миша. Собака постоянно находится рядом с яком и оленями, играет с ними, вылизывает и даже ест одновременно. Когда Добрыня повзрослеет, он станет значительно крупнее Миши, но в зоостудии надеются, что их дружба сохранится. В будущем малыши, как и остальные животные «Ковчега», будут участвовать в представлениях: с ними уже начали заниматься, обучать командам и дрессировать.