В Звенигороде прочитают лекцию о творчестве Николая Рериха

12 февраля 2026, 12:21

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Лекция «Знамёна Востока. Магомет на горе Хира» состоится в Звенигородском государственном музее-заповеднике в субботу, 14 февраля. Он будет посвящена серии картин Николая Рериха, выставка работ которого проходит сейчас в музее. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуризма Московской области.





Лекцию прочтёт доктор искусствоведения, первый директор государственного Музея Рерихов Тигран Мкртычев.





«Слушателями расскажут о живописной серии «Знамёна Востока», в которую входит 19 картин, написанных художником в 1924-25 годах. Центральным объектом станет произведении «Магомет на горе Хира (весть архангела Гавриила)». В полотнах нашли отражение духовные и творческие поиски Николая Рериха накануне его экспедиции в Центральную Азию», — говорится в сообщении.