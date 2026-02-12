В Звенигороде прочитают лекцию о творчестве Николая Рериха
Лекция «Знамёна Востока. Магомет на горе Хира» состоится в Звенигородском государственном музее-заповеднике в субботу, 14 февраля. Он будет посвящена серии картин Николая Рериха, выставка работ которого проходит сейчас в музее. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуризма Московской области.
Лекцию прочтёт доктор искусствоведения, первый директор государственного Музея Рерихов Тигран Мкртычев.
«Слушателями расскажут о живописной серии «Знамёна Востока», в которую входит 19 картин, написанных художником в 1924-25 годах. Центральным объектом станет произведении «Магомет на горе Хира (весть архангела Гавриила)». В полотнах нашли отражение духовные и творческие поиски Николая Рериха накануне его экспедиции в Центральную Азию», — говорится в сообщении.Лекция начнётся в 16:00. Возрастное ограничение — 12+.