В Подмосковье задержанный курьер мошенников оказался причастным к новому эпизоду

16 июня 2026, 16:34

оригинал Фото: istockphoto / Sandwish

Полицейские Павлово-Посадского городского округа установили причастность ранее задержанного курьера телефонных мошенников к новому эпизоду обмана более чем на восемь миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление от 37-летней местной жительницы о мошенничестве.

«Было установлено, что женщине и её матери под видом сотрудников госструктур позвонили неизвестные и убедили «обезопасить» накопления путём передачи денег якобы для экспертизы. Считая, что передаёт сбережения на хранение на безопасный «счёт-сейф», потерпевшая, отдала приезжавшим курьерам в общей сложности восемь миллионов 350 000 рублей», – отметила Петрова.

«В результате оперативники уголовного розыска и следователи ОМВД установили причастность к совершённому преступлению ранее задержанного за аналогичное деяние 18-летнего жителя Челябинской области. Молодой человек в качестве курьера забрал у потерпевшего часть денег и перевёл кураторам», – пояснила представитель подмосковного МВД.