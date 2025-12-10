В Звенигороде провели презентацию дизайнерской одежды из валяной шерсти

10 декабря 2025, 17:05

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Показ коллекции изделий из валяной шерсти дизайнера Галины Дудовцевой состоялся в книжном магазине-клубе «ЧБ» в Звенигороде в субботу, 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В коллекцию «Очарование войлока» вошли платья, костюмы, пальто, береты и шарфы ручной работы.



