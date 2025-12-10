В Звенигороде провели презентацию дизайнерской одежды из валяной шерсти
Показ коллекции изделий из валяной шерсти дизайнера Галины Дудовцевой состоялся в книжном магазине-клубе «ЧБ» в Звенигороде в субботу, 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В коллекцию «Очарование войлока» вошли платья, костюмы, пальто, береты и шарфы ручной работы.
Галина Дудовцева лауреат премии Dfr Fashion Awards в номинации «Лучшая валяная верхняя одежда», фестиваля «Фельтроза» в Италии и участница всероссийской выставки «Ладья». Более десяти лет она создает уникальные изделия в технике мокрого валяния из шерсти.«Гости показа также узнали о свойствах войлока, его практичности, и о творческом пути дизайнера. Галина Дудовцева рассказала, что все её изделия экологичные, удобные и существуют в единственном экземпляре», — говорится в сообщении.