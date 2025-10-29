В Звенигороде снесли 15-летний дом-недострой
Жилой дом, стоявший недостроенным с 2010 года, снесли на улице Луначарского в Звенигороде. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Строительство трёхэтажного блокированного дома стартовало в начале 2000-х гг. Общая площадь здания должна была составить более 4,1 тыс. квадратных метров. Однако 15 лет назад работы остановились.
«Со временем железобетонные конструкции дома пришли в аварийное состояние. Недострой включили в список на ликвидацию. Демонтаж проходил поэтапно. Сейчас демонтаж полностью завершили, а участок очистили от строительного мусора», — говорится в сообщении.Сейчас администрация округа рассматривает несколько вариантов использования освободившейся территории, включая размещение соцобъекта или общественно полезных плоскостных сооружений.