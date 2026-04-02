В Звенигородском музее отметят День космонавтики
11 апреля в Звенигородском государственном музее-заповеднике (Одинцовский городской округ) пройдёт программа ко Дню космонавтики, объединяющая искусство, науку и театр. С 7 по 12 апреля во дворе Звенигородского манежа установят световую инсталляцию «Луна», уже полюбившуюся местным жителям и туристам, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В 13:00 начнётся лекция «Космическая топонимика, или откуда берутся названия небесных объектов». Слушатели узнают, кто присваивает имена кратерам на Меркурии и вулканам на Венере, почему кометы больше не называют в честь первооткрывателей, и главное — можно ли официально назвать звезду своим именем. Лектор — Д.З. Вибе, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН. Возрастное ограничение: 12+.
В 14:30 состоится детский мастер-класс «Пластилиновый космос». Под руководством профессионального мультипликатора ребята освоят технику создания пластилинового мультфильма: слепят из пластилина и песка космонавтов, оживят их с помощью покадровой съёмки и увидят премьеру. На память участники получат собственный мультфильм. Возрастное ограничение: 6+.
В 17:00 зрителям представят спектакль «Юра, мы всё, или Письма Вселенной» в исполнении актёров Квартеатра — Лады Исмагиловой, Натальи Кийко, Татьяны Паршиной, Ксении Орловой, Павла Артемьева, Ивана Василевского и других. Постановка основана на реальных дневниковых записях известных и неизвестных людей XX века. Возрастное ограничение: 12+.
Подробности и билеты — на сайте Звенигородского музея-заповедника.
В 14:30 состоится детский мастер-класс «Пластилиновый космос». Под руководством профессионального мультипликатора ребята освоят технику создания пластилинового мультфильма: слепят из пластилина и песка космонавтов, оживят их с помощью покадровой съёмки и увидят премьеру. На память участники получат собственный мультфильм. Возрастное ограничение: 6+.
В 17:00 зрителям представят спектакль «Юра, мы всё, или Письма Вселенной» в исполнении актёров Квартеатра — Лады Исмагиловой, Натальи Кийко, Татьяны Паршиной, Ксении Орловой, Павла Артемьева, Ивана Василевского и других. Постановка основана на реальных дневниковых записях известных и неизвестных людей XX века. Возрастное ограничение: 12+.
Подробности и билеты — на сайте Звенигородского музея-заповедника.