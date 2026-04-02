В Шаховской задержали пособницу мошенников, укравших у москвича более 5 млн рублей

02 апреля 2026, 15:43

Полицейские задержали в Шаховской пособницу телефонных мошенников, выманивших у мужчины более пяти миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.







В дежурную часть обратился 44-летний москвич с заявлением о том, что неизвестные обманом завладели его деньгами. Сумму ущерба он оценил в 5 млн 750 000 рублей. «Потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником курьерской службы, и сообщил, что на его имя поступила посылка. Для получения нужно назвать код из СМС-сообщения. После выполнения этой просьбы разговор прекратился. Далее заявителю поступали звонки от лжесотрудников портала госуслуг, ФСБ и Центробанка. Они убедили, что его средства под угрозой, и их нужно перевести на некие «безопасные счета». После выполнения инструкций аферистов пострадавший понял, что его обманули, и пошёл в полицию», – отметила Петрова.