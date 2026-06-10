Житель Орехово-Зуева почувствовал себя ребёнком и попытался проникнуть в детсад

10 июня 2026, 13:51

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Орехово-Зуеве сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали неадекватного мужчину, который пытался проникнуть на территорию детского сада. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Сигнал тревоги поступил на пульт централизованного наблюдения из дошкольного учреждения на улице Лопатина.

«Прибывшие на место экипажи Росгвардии увидели, что неизвестный ведёт себя агрессивно – размахивает руками, пристаёт к прохожим и нецензурно бранится. Игнорируя замечания окружающих, он попытался незаконно проникнуть на охраняемую территорию. Росгвардейцы оперативно пресекли действия злоумышленника и задержали его на месте», – рассказали в пресс-службе.