В Звенигородском музее проведут открытую лекцию «Николай Рерих и театр»

05 марта 2026, 11:51

оригинал Тигран Мкртычев (фото: пресс-служба Минкульттуризма МО)

Лекция «Николай Рерих и театр» состоится в Звенигородском государственном музее-заповеднике 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





О вкладе Николая Рериха в театрально-декорационное искусство расскажет доктор искусствоведения, первый директор Государственного музея Рерихов Тигран Мкртычев.



