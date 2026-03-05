В Звенигородском музее проведут открытую лекцию «Николай Рерих и театр»
Лекция «Николай Рерих и театр» состоится в Звенигородском государственном музее-заповеднике 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
О вкладе Николая Рериха в театрально-декорационное искусство расскажет доктор искусствоведения, первый директор Государственного музея Рерихов Тигран Мкртычев.
Лекция станет дополнением к проходящей в музее выставке «Рерих. В поисках «Небесного Звенигорода». Мероприятие начнётся в 16:00. Возрастных ограничений нет.«Слушатели узнают, как Рерих начал увлекаться декорациями и стенографией, а также о сотрудничестве художника с Константином Станиславским и Московским художественным театром, Сергеем Дягилевым и его «Русскими сезонами» и с дирижёром Томасом Бичемом», — говорится в сообщении.