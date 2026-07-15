Пловцы из Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке России

15 июля 2026, 15:38

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и одну серебряную медаль получили представители Московской области Александр Степанов и Денис Адеев на Кубке России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в деревне Лопотово округа Солнечногорск с 11 по 13 июля.





«Все три высшие награды завоевал Александр Степанов. Он стал лучшим на дистанциях десть километров, пять километров и три километра в спринте на выбывание», — говорится в сообщении.