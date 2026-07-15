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Пловцы из Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и одну серебряную медаль получили представители Московской области Александр Степанов и Денис Адеев на Кубке России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Соревнования проходили в деревне Лопотово округа Солнечногорск с 11 по 13 июля.

«Все три высшие награды завоевал Александр Степанов. Он стал лучшим на дистанциях десть километров, пять километров и три километра в спринте на выбывание», — говорится в сообщении.
А на вторую ступень пьедестала почёта поднялся Денис Адеев по итогам трёхкилометрового спринта на выбывание.

Ранее сообщалось, что сборная Московской области заняла второе общекомандное место в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по синхронному плаванию.
Лев Каштанов

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