Пловцы из Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке России
Три золотые и одну серебряную медаль получили представители Московской области Александр Степанов и Денис Адеев на Кубке России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в деревне Лопотово округа Солнечногорск с 11 по 13 июля.
«Все три высшие награды завоевал Александр Степанов. Он стал лучшим на дистанциях десть километров, пять километров и три километра в спринте на выбывание», — говорится в сообщении.А на вторую ступень пьедестала почёта поднялся Денис Адеев по итогам трёхкилометрового спринта на выбывание.
Ранее сообщалось, что сборная Московской области заняла второе общекомандное место в финале XIII летней Спартакиады учащихся России по синхронному плаванию.