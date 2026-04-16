Врач Русак предупредила о риске подхватить прилипчивую хворь из-за мокрых ног
Переменчивая апрельская погода нередко приводит к тому, что у людей промокает обувь, а это может привести к грибку стопы. Об этом предупредила дерматолог Красногорской больницы Марина Русак, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Для того, чтобы снизить риск заражения грибком, необходимо следовать трём простым правилам, заявила врач.
«Первое — нужно правильно высушить обувь. Для этого её надо положить в сухое проветриваемое место. А вот оставлять промокшую пару в закрытом шкафу или сумке — прямой путь к заражению, так как без циркуляции воздуха влага создаёт парниковый эффект, способствующий развитию грибка», — сказала Марина Русак.Второе правило касается использования антибактериальных средств. Внутреннюю поверхность обуви рекомендуется регулярно обрабатывать специальными порошками или спреями — это значительно снизит риск заражения.
«А третье правило — это смена носков. Совет кажется банальным, но сухие носки — залог здоровья ваших стоп!» — подчеркнула врач.Она добавила, что если носки отсырели от дождя или пота, их нужно менять сразу же — хоть по несколько раз в день.