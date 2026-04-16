Врач Русак предупредила о риске подхватить прилипчивую хворь из-за мокрых ног

16 апреля 2026, 12:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Переменчивая апрельская погода нередко приводит к тому, что у людей промокает обувь, а это может привести к грибку стопы. Об этом предупредила дерматолог Красногорской больницы Марина Русак, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





Для того, чтобы снизить риск заражения грибком, необходимо следовать трём простым правилам, заявила врач.





«Первое — нужно правильно высушить обувь. Для этого её надо положить в сухое проветриваемое место. А вот оставлять промокшую пару в закрытом шкафу или сумке — прямой путь к заражению, так как без циркуляции воздуха влага создаёт парниковый эффект, способствующий развитию грибка», — сказала Марина Русак.

«А третье правило — это смена носков. Совет кажется банальным, но сухие носки — залог здоровья ваших стоп!» — подчеркнула врач.