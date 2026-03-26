В Звенигородском музее состоится лекция о российских художниках-авангардистах
Лекция «Известный дуэт — неизвестное трио», посвящённая творчеству знаменитых представителей русского авангарда художников Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, а также их сподвижника Алексея Моргунова, состоится в Звенигородском музее-заповеднике 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Лекция станет первым мероприятием цикла «Несколько слов об авангарде».
«Слушателям расскажут, на каких принципах строилось новое искусство, основанное Гончаровой и Ларионовым, о созданном ими направлении абстрактной живописи — лучизме и о работавшем в этом стиле Алексее Моргунове — художнике, чьё наследие только начинают изучать», — говорится в сообщении.Лекция начнётся в 15:00. Возрастное ограничение — 12+.