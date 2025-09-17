Ремонт подъездов в Раменском округе завершат к 1 октября

17 сентября 2025, 17:30

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

В ряде многоквартирных домов в Раменском муниципальном округе ведётся ремонт подъездов. Все работы должны завершить к началу октября. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





В рамках ремонта в подъездах меняют окна, двери, покрытие пола и почтовые ящики, белят потолки, устанавливают новые светильники, красят стены и батареи.



Качество проведённых работ проверил глава округа Эдуард Малышев. Он осмотрел четвёртый подъезд в доме №1г по улице Гурьева.





«По результатам осмотра был составлен перечень замечаний, которые подрядчик должен устранить до 28 сентября», — говорится в сообщении.