Ремонт подъездов в Раменском округе завершат к 1 октября
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
В ряде многоквартирных домов в Раменском муниципальном округе ведётся ремонт подъездов. Все работы должны завершить к началу октября. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В рамках ремонта в подъездах меняют окна, двери, покрытие пола и почтовые ящики, белят потолки, устанавливают новые светильники, красят стены и батареи.
Качество проведённых работ проверил глава округа Эдуард Малышев. Он осмотрел четвёртый подъезд в доме №1г по улице Гурьева.
«По результатам осмотра был составлен перечень замечаний, которые подрядчик должен устранить до 28 сентября», — говорится в сообщении.Кроме того, подрядчику рекомендовали провести совещание с провайдерами для корректной укладки слаботочных кабелей в защитные короба.