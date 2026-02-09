Достижения.рф

В Звёздном городке проверили ход капремонта местного ДК

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

ДК «Дом космонавтов» в подмосковном Звёздном городке капитально ремонтируют. Ход работ проверили в минувшие выходные замглавы Минстройкомплекса Московской области Сергей Подсобляев и с временно исполняющий полномочия главы округа Артём Вольчак. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



В настоящее время на объекте завершают демонтаж, проводят общестроительные и отделочные работы. В ремонте заняты 40 человек.

«В рамках капремонта в ДК обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят инженерные сети, сантехнику, двери и окна, проведут отделку помещений, установят новую мебель и оборудование и благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Все работы должны завершить до конца текущего года.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0