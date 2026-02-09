В Звёздном городке проверили ход капремонта местного ДК
ДК «Дом космонавтов» в подмосковном Звёздном городке капитально ремонтируют. Ход работ проверили в минувшие выходные замглавы Минстройкомплекса Московской области Сергей Подсобляев и с временно исполняющий полномочия главы округа Артём Вольчак. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В настоящее время на объекте завершают демонтаж, проводят общестроительные и отделочные работы. В ремонте заняты 40 человек.
«В рамках капремонта в ДК обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят инженерные сети, сантехнику, двери и окна, проведут отделку помещений, установят новую мебель и оборудование и благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Все работы должны завершить до конца текущего года.