Вакансии в сфере IT оказались среди самых высокооплачиваемых в Подмосковье
Вакансии в IT-сфере являются одними из самых высокооплачиваемых в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
В регионе устойчиво растёт спрос на квалифицированные кадры в сфере информационных технологий. В условиях динамично развивающегося цифрового рынка Подмосковье предлагает высокооплачиваемые вакансии для опытных специалистов и даёт возможности освоить IT‑профессии.
«Сейчас в Подмосковье доступно более 85 тысяч вакансий. Одними из самых высокооплачиваемых являются профессиональные позиции в области информационных технологий, где зарплата может превышать 250 тысяч рублей в месяц. Жители нашего региона также могут пройти бесплатный курс переобучения и освоить востребованную профессию с азов», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Как напомнили в министерстве, для жителей Московской области доступны бесплатное переобучение и повышение квалификации в рамках нацпроекта «Кадры». Имеются как курсы освоения новой профессии с нуля, так и программы дополнительного профессионального образования. Актуальные направления обучения – Data-аналитика с использованием Python и SQL, подготовка ИИ-специалистов и управление ИТ-проектами.
Бесплатное переобучение могут пройти военнослужащие, члены семей погибших при исполнении служебных обязанностей во время СВО, ветераны боевых действий, инвалиды, молодёжь до 35 лет, граждане предпенсионного возраста и старше 50 лет, безработные, мамы в отпуске по уходу за ребёнком и безработные женщины с детьми дошкольного возраста.
Дополнительную информацию о доступных вакансиях в сфере IT и программах переобучения можно найти на портале «Работа в России».