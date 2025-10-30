Вакансии в сфере IT оказались среди самых высокооплачиваемых в Подмосковье

30 октября 2025, 19:14

Вакансии в IT-сфере являются одними из самых высокооплачиваемых в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.





В регионе устойчиво растёт спрос на квалифицированные кадры в сфере информационных технологий. В условиях динамично развивающегося цифрового рынка Подмосковье предлагает высокооплачиваемые вакансии для опытных специалистов и даёт возможности освоить IT‑профессии.

«Сейчас в Подмосковье доступно более 85 тысяч вакансий. Одними из самых высокооплачиваемых являются профессиональные позиции в области информационных технологий, где зарплата может превышать 250 тысяч рублей в месяц. Жители нашего региона также могут пройти бесплатный курс переобучения и освоить востребованную профессию с азов», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.