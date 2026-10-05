Вакцинацию от гриппа прошли около 510 тысяч жителей Подмосковья

05 октября 2026, 10:48

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 510 тысяч жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Вакцинация проводится в поликлиниках Подмосковья. Кроме того, прививку можно сделать в выездном мобильном комплексе. Такие комплексы работают рядом с торговыми центрами, у железнодорожных станций и на площадях. А детей и подростков прививают в школах и детсадах.





«Вакцинация — это наиболее действенная мера профилактики гриппа и его осложнений. Сделать прививку особенно важно пожилым людям, детям и пациентам с хроническими заболеваниями», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.