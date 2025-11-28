Вакцинацию от гриппа уже прошли около 1,2 млн подмосковных детей

28 ноября 2025, 19:12

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа взрослых и детей. Прививку в Подмосковье уже сделали почти 1,2 млн несовершеннолетних, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Ребёнку можно пройти вакцинацию в поликлинике по месту прикрепления, а также в школе или детсаду.

«Вакцинация – самый надёжный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений. Особенно важно сделать прививку пациентам из групп риска, в том числе детям. В Подмосковье уже привились от этого заболевания почти 1,2 млн детей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.