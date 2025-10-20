Врач-генетик раскрыла значение точной диагностики наследственных заболеваний

20 октября 2025, 15:58

Врач Маркова: наследственные патологии способны маскироваться под другие болезни

Фото: iStock/megaflopp

Диагностика редких наследственных заболеваний остаётся одной из самых сложных задач в медицине. Такой путь специалисты называют «диагностической одиссеей», рассказала заведующая научно-консультативным отделом Медико-генетического научного центра им. академика Н.П. Бочкова, врач-генетик, д.м.н. Татьяна Маркова в ходе пресс-конференции на тему «Полногеномные исследования в медицине» в пресс-центре МИЦ «Известия».





По её словам, симптомы наследственных патологий часто затрагивают сразу несколько органов и систем, при этом маскируясь под распространённые заболевания. В результате пациенты годами ходят по разным специалистам, не получая точного диагноза.





«Специализация позволяет выявлять так называемые «красные флаги», очень важные симптомы редких наследственных заболеваний и сложить эти, казалось бы, разрозненные симптомы у пациента, как пазлы в целостную картину наследственного заболевания», — отметила Маркова.