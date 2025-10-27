Школьников Раменского познакомили с работой коммунальных служб
Экскурсию по раменскому муниципальному бюджетному учреждению «Содержание и благоустройство» провели для учеников местной школы №9. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Мероприятие состоялось в рамках областной образовательной акции для школьников «Первые за чистое Подмосковье».
«Ребятам показали специальную технику, с помощью которой проводят уборку улиц, рассказали о различных профессиях, связанных с городским коммунальным хозяйством, и о подготовке коммунальных служб к зиме», — говорится в сообщении.Областная акция рассчитана на учеников седьмых-восьмых классов. Всего в ней примут участие более 1,2 тыс. ребят. Они посмотрят на работу коммунальных служб в 54 округах Подмосковья.