Школьников Раменского познакомили с работой коммунальных служб

27 октября 2025, 17:24

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Экскурсию по раменскому муниципальному бюджетному учреждению «Содержание и благоустройство» провели для учеников местной школы №9. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.





Мероприятие состоялось в рамках областной образовательной акции для школьников «Первые за чистое Подмосковье».





«Ребятам показали специальную технику, с помощью которой проводят уборку улиц, рассказали о различных профессиях, связанных с городским коммунальным хозяйством, и о подготовке коммунальных служб к зиме», — говорится в сообщении.