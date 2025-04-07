Тёща Андрея Рожкова стала жертвой мошенников

Андрей Рожков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В 25 лет Андрей Рожков, капитан команды КВН «Уральские пельмени». познакомился с Эльвирой, на которой впоследствии женился. После создания семьи пара начала мечтать о рождении дочери. У них родилось три сына: Семён, Пётр и Макар. После рождения третьего ребёнка Рожковы переезжают из квартиры в загородный коттедж. Андрей проводит там большую часть своего времени, приезжая в Москву только на съемки.
Сегодня актер заявил, что переживает за родителей своей жены, которые стали жертвами мошенников.
В последние годы от телефонных мошенников пострадало огромное количество деятелей культуры. Лариса Долина стала самой известной жертвой. В 2024 году певица, по наводке неизвестных, продала квартиру за 112 миллионов рублей, сделав перевод на реквизиты мошенников. Новой владелицей квартиры стала 4-летняя Полина Лурье, работающая в московской инженерно-консалтинговой компании и являющаяся матерью-одиночкой.
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Я и сам сталкивался с мошенниками. У меня на их звонки нюх, наверное, особенный, я их вычисляю. А пожилые люди часто становятся их жертвами. Совсем недавно мои теща с тестем попали на такой вот развод. Классическая схема — вытянули все деньги у них. Мы, естественно, помогли, закрыли задолженности», — поделился мужчина.Несмотря на «особенный нюх» артист оградился от назойливых звонков программой.
«У меня на телефоне установлена специальная программа, которая просто отсекает подозрительные номера или предупреждает меня СМС», — рассказал Андрей.
В последние годы от телефонных мошенников пострадало огромное количество деятелей культуры. Лариса Долина стала самой известной жертвой. В 2024 году певица, по наводке неизвестных, продала квартиру за 112 миллионов рублей, сделав перевод на реквизиты мошенников. Новой владелицей квартиры стала 4-летняя Полина Лурье, работающая в московской инженерно-консалтинговой компании и являющаяся матерью-одиночкой.
Фото: iStock/Pla2naНедавнее обследование Долиной показало, что её психологическое состояние не давало ей полностью осознать свои действия. В конце марта народная артистка смогла вернуть принадлежащую ей квартиру с помощью суда.
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Дарья Филинова