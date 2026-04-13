Бывший полузащитник «Краснодара» высказался о непростом календаре клуба в конце сезона

Футболист Мамаев: «Краснодару» и «Зениту» непросто в конце сезона
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подвел итоги ничейного матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «быками» (1:1), а также оценил перспективы команд в борьбе за чемпионство.
Экс-футболист считает, что борьба за титул продлится до последнего тура. По его словам, «Краснодар» и «Зенит» абсолютно равны по силам.
«У «Краснодара» и «Зенита» одинаково непростой календарь в конце сезона», — прокомментировал Мамаев Metaratings.ru.
После 24 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка и опережая «Зенит» на один балл. В следующем туре 19 апреля «быки» на своем поле примут «Балтику» (начало — в 19:30 по московскому времени). «Зенит» в тот же день в гостях встретится с махачкалинским «Динамо» (стартовый свисток — в 14:30).