Вдоль дорог 12 округов Московской области опилили деревья
Сотрудники Мосавтодора опилили ветви деревьев и кустарников, мешающих обзору автомобилистов, вдоль региональных дорог 12 округов. Такую информацию привели в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Для обеспечения безопасности дорожники провели опиловку на таких городских дорогах, как Ратехинское шоссе в Звенигороде, Староситненское шоссе в Ступине, Московское шоссе в Серпухове, ул. Военных Строителей в Дубне, ул. 7 Ноября в Лосино-Петровском, проспект Космонавтов и Шоссейная улица в Королёве, а также Каширский проспект в Кашире», – рассказали в МТДИ.Как отметили в ведомстве, дорожную сеть обследуют еженедельно. Особое внимание дорожники уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановок транспорта, линий освещения, знаков, ограждений, светофоров и «лежачих полицейских».