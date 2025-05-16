Вебинар «Особенности импорта продукции АПК в Индию» состоится 26 мая

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
26 мая в 10:00 состоится онлайн-вебинар «Особенности импорта продукции АПК в Индию», организованный Российским экспортным центром (РЭЦ). К участию приглашаются представители агропромышленного комплекса Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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