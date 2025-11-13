18-летнего баскетболиста ЦСКА избили в ночном клубе в Подмосковье
После избиения 18‑летнего баскетболиста ЦСКА Владимира Ершова и его друга в ночном клубе в Раменском возбудили уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на подмосковный СК.
Как стало известно из социальных сетей, конфликт вспыхнул между молодыми людьми и охраной заведения. Среди предполагаемых нападавших называют профессионального борца и его знакомого. Во время инцидента одному из пострадавших наносили удары по голове резиновой дубинкой.
Следствие ведется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов.
Ранее спортивный клуб уточнял, что молодой человек получил тяжёлые травмы и лежал в реанимации. Вчера в ЦСКА добавили, что Ершова выписали, он продолжает лечение дома.
