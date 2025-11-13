18-летнего баскетболиста ЦСКА избили в ночном клубе в Подмосковье

13 ноября 2025, 11:51

18-летнего баскетболиста ЦСКА избили в ночном клубе в Раменском

Фото: istockphoto/blinow61

После избиения 18‑летнего баскетболиста ЦСКА Владимира Ершова и его друга в ночном клубе в Раменском возбудили уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на подмосковный СК.