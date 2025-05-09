Ветеран из Подмосковья провёл Парад Победы на трибуне рядом с Путиным

Фото: 360.ru
99-летний ветеран Великой Отечественной войны, уроженец подмосковного Серпухова Евгений Александрович Знаменский на Параде Победы сидел на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным, сообщает 360.ru.
«Во время Великой Отечественной войны Евгений Александрович Знаменский участвовал в освобождении Изюма, Лисичанска, Краснодона и Запорожья. Службу Евгений Александрович начал автоматчиком, а затем его перевели в 185-й гвардейский артиллерийский полк, с которым он встретил Победу в Берлине», — говорится в сообщении.
Фото: 360.ru
На трибуне с главами государств был также Иван Степанович Мартынушкин: последний из ныне живущих освободитель узников концлагеря. Мартынушкин также является одним из создателей системы ядерного сдерживания.
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