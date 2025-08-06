Ветеран СВО из Фрязино получил благодарственное письмо от Апти Алаудинова

06 августа 2025, 14:21

Фото: Администрация Фрязино г.о.

В зоне специальной военной операции прошла торжественная церемония вручения благодарственного письма ветерану СВО Ивану Корохову. Награду за проявленное мужество и самоотверженность вручил легендарный командир – помощник Главы Чеченской Республики, командир спецназа «Ахмат», Герой России, Герой ЧР и ЛНР, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.







Этот момент стал не просто формальностью, а искренним признанием заслуг бойца, который, не жалея себя, встал на защиту национальных интересов страны. В условиях тяжелейших испытаний Иван Корохов доказал, что настоящий воин – это не только оружие и выучка, но и несгибаемая воля, верность присяге и товарищам.



Глава г.о. Фрязино Дмитрий Воробьев подчеркнул, что для Фрязино эта награда является поводом для особой гордости, отметив, что Иван Корохов – не просто ветеран, а пример настоящего патриотизма и стойкости для молодого поколения.