Ветеран ВОВ Александр Вагин из Пущино отмечает 100-летний юбилей

12 сентября 2026, 14:00

оригинал Александр Вагин с супругой (Фото: телеграм/@vorobiev_live)

Житель Пущино, ветеран Великой Отечественной войны Александр Иванович Вагин отмечает 100-летний юбилей. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.





Когда началась война, Александру Вагину было всего 14 лет. Вместо учебы он начал работать в колхозе — вместе со взрослыми пахал, сеял и убирал урожай. В ноябре 1943 года его призвали в Красную армию.



Александр Вагин (Фото: телеграм/@vorobiev_live)

После прохождения подготовки Александр Иванович стал радистом. С сентября 1944 года он воевал на Первом Украинском и Первом Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. В апреле 1945 года под Дрезденом получил тяжелое ранение и потерял зрение на один глаз. После лечения вернулся в свою часть и продолжил службу до 1947 года.



Александр Вагин с супругой (Фото: телеграм/@vorobiev_live)

После войны судьба Александра Ивановича оказалась связана с авиацией. В 1948 году его направили в Ашхабад для помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения. Там он встретил свою будущую супругу. Впоследствии много лет работал в гражданской авиации, летал на Ли-2, Ил-12, Ил-14 и Ил-17. В 1984 году супруги переехали в Подмосковье. За заслуги перед Отечеством Александра Ивановича наградили орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».





«От всей души желаю крепкого здоровья, сил, тепла и заботы родных. Низкий поклон за подвиг, мужество и вклад в Великую Победу!» — написал Воробьев.