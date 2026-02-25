Жительница Павловского Посада Мария Матвеевна отметила 100-летний юбилей
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов поздравил жительницу города Марию Матвеевну Поликарпову со 100-летним юбилеем. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Мария Матвеевна родилась 16 февраля 1926 года в селе Ланино в семье верующих и образованных людей. Атмосфера уважения и культуры, царившая в семье, определила характер и жизненные ценности именинницы.
«В этот особенный день выражаем глубочайшее уважение и благодарность удивительной женщине, жизнь которой стала воплощением стойкости, трудолюбия и любви к жизни», – сказал Семёнов.Биография Марии Матвеевны отражает историю страны. В 16 лет она начала работать на лесозаготовках и торфоразработках как труженица тыла. Затем более 40 лет отдала заводу «Экситон», была удостоена звания ветерана труда.
После выхода на пенсию женщина продолжала трудиться до 90 лет. Жизненное кредо юбилярши лаконично: «Без работы я как больной». Труд всегда приносил ей радость.
Сегодня Марию Матвеевну окружают любящие близкие: дочь, два внука, правнук и два праправнука.
В день юбилея вся семья, в которой растут пять поколений, собралась поздравить именинницу. Мария Матвеевна получила цветы, памятные подарки и поздравительное письмо от президента Владимира Путина.