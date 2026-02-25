Жительница Павловского Посада Мария Матвеевна отметила 100-летний юбилей

25 февраля 2026, 11:45

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов поздравил жительницу города Марию Матвеевну Поликарпову со 100-летним юбилеем. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Мария Матвеевна родилась 16 февраля 1926 года в селе Ланино в семье верующих и образованных людей. Атмосфера уважения и культуры, царившая в семье, определила характер и жизненные ценности именинницы.

«В этот особенный день выражаем глубочайшее уважение и благодарность удивительной женщине, жизнь которой стала воплощением стойкости, трудолюбия и любви к жизни», – сказал Семёнов.