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Ветераны боевых действий рассказали раменским школьникам о своём военном опыте

Фото: пресс-служба Раменского м.о.

Фото: пресс-служба Раменского м.о.

Встречу с учениками Кратовской школе № 98 Раменского округа провели председатель местного отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий в Чечне Владимир Маркин, а также ветеран СВО Алексей Гуляев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ветераны рассказали ребятам о своём военном опыте и о выполнении боевых задач. Они особо подчеркнули, что современному военному нужна не только физическая сила, но и обширные знания, а также умение принимать решения в критических ситуациях и быть готовым к постоянному саморазвитию», — говорится в сообщении.
В ходе встречи школьникам показали настоящий дрон и дали разобрать и собрать автомат. Кроме того, ребята узнали о жизни на фронте, бытовых условиях, вооружении и пр.

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#патриотизм
На Каширской ГРЭС стартовал новый этап модернизации
03 марта 2025, 15:39

Фото: пресс-служба Раменского м.о.

Новый этап модернизации начался на Каширской ГРЭС имени Г. М. Кржижановского, на место уже доставлена инновационная газовая турбина большой мощности, она будет использована для создания двух дубль-блоков ПГУ суммарной мощностью 900 МВт, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Турбину весом 187 тонн доставили на строительную площадку Каширской ГРЭС по железной дороге. По прибытии её сняли с транспортера краном грузоподъемностью 500 тонн и поместили на площадку временного хранения. Вскоре турбина будет установлена на фундамент и начнётся её обвязка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что доставленная на Каширскую ГРЭС инновационная газовая турбина является первой произведённой в России — на Ленинградском металлическом заводе.

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Подмосковье приглашают к участию во Всероссийской неделе детской книги
03 марта 2025, 15:34

Фото: istockphoto/Popmarleo

Во Всероссийской неделе детской книги (НДК), которая пройдет в период с 22 по 30 марта, смогут поучаствовать жители Подмосковья. Речь идет о крупнейшем мероприятии по продвижению детских изданий, а также о старейшей отечественной просветительской акции.
«Благодаря общим усилиям в последние годы акции удалось придать поистине всероссийский масштаб. НДК — 2025 «История с продолжением» будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приурочена к Году защитника Отечества в Российской Федерации», — проинформировали в российском Минкульте.
В министерстве добавили, что детей ждет обширная программа со спектаклями, лекциями и театрализованными чтениями, а также поездки в регионы и встречи со знаменитыми деятелями культуры.

Ранее сообщалось, какой конкурс проходит в международном формате.

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#россия
#подмосковье
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#книги
#новости
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Фигуристы из Подмосковья завоевали награды Кубка Федерации
03 марта 2025, 15:11

Елена Костылева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на финальных соревнованиях Гран-при России «Кубок Федерации» по фигурному катанию, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль по итогам соревнований среди юниорок получила фигуристка из Подмосковья Елена Костылёва. По итогам короткой программы она была четвёртой, но произвольная программа со сложнейшими элементами помогла ей одержать победу. По сумме двух программ Елена Костылёва набрала 230,34 балла. На второе место вышла спортсменка из Москвы Алиса Двоеглазова с 229,06 балла. А бронзу завоевала москвичка Маргарита Базылюк с 220,04 балла», — говорится в сообщении.
Кроме того, серебряную медаль турнира выиграл подмосковный дуэт Мария Фефелова и Артём Валов. Золото в этой категории досталось москвичам Зое Пестовой и Сергею Лагутову, а бронзовая награда — ещё одной столичной паре: Дарье Дрожжиной и Ивану Тельнову.

Мария Фефелова и Артём Валов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Соревнования проводились в Калуге с 27 февраля по 2 марта.

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В Мытищах снесли аварийный многоквартирный дом
03 марта 2025, 14:52

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный дом на восемь квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли н улице Селезнева в Мытищах, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дом, располагавшийся по адресу: Селезнева, 7, был построен в 1932 году, его общая площадь составляла немногим более 400 квадратных метров. Со временем дом обветшал, его технические и эксплуатационные показатели критически снизились. Жильцов оттуда расселили, а здание было решено снести», — сказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В декабре 2024 года снос дома был завершён. В настоящее время участок полностью освобождён от здания и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа ещё не приняла.

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В Подмосковье стартовало народное голосование по установке камер видеонаблюдения
03 марта 2025, 14:37

Фото: istockphoto.com/:Daniel Perez Lozao Carrasco

Народное онлайн-голосование по определению мест для установки камер видеонаблюдения «Безопасный регион» открылось на портале «Добродел», список для голосования составлен на основе предложений от жителей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Адреса, вошедшие в голосование, собирались на протяжении года из сообщений жителей на портале «Добродел». Проголосовать может любой житель Московской области, при этом отдать голос можно только за один из предложенных вариантов. Голосование продлится до 30 марта включительно», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сейчас внести новый адрес для голосования уже нельзя, однако можно направить своё предложение для формирования следующего списка.

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