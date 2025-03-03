Ветераны боевых действий рассказали раменским школьникам о своём военном опыте

Фото: пресс-служба Раменского м.о.
Встречу с учениками Кратовской школе № 98 Раменского округа провели председатель местного отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий в Чечне Владимир Маркин, а также ветеран СВО Алексей Гуляев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ветераны рассказали ребятам о своём военном опыте и о выполнении боевых задач. Они особо подчеркнули, что современному военному нужна не только физическая сила, но и обширные знания, а также умение принимать решения в критических ситуациях и быть готовым к постоянному саморазвитию», — говорится в сообщении.В ходе встречи школьникам показали настоящий дрон и дали разобрать и собрать автомат. Кроме того, ребята узнали о жизни на фронте, бытовых условиях, вооружении и пр.
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