Ветераны СВО из Орехово-Зуевского округа стали призёрами фестиваля боевых искусств

01 августа 2025, 15:11

Фото: администрация Орехово-Зуевский г.о.

В Серпухове прошёл спортивный фестиваль для ветеранов боевых действий, в котором участвовала команда под руководством главы Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа Вячеслава Шаронова.







Спортсмены продемонстрировали свои умения в таких дисциплинах, как метание ножей, бокс и поднятие гири из положения сидя. Они проявили не только свои спортивные навыки, но и силу духа, волю к победе и командный дух, достойно сражаясь с соперниками. В результате два члена команды завоевали призовые места по итогам фестиваля.



В Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа отметили, что участие в подобных мероприятиях даёт ветеранам уникальную возможность не только показать свои навыки, но и укрепить здоровье, а также обменяться опытом с другими участниками. Они добавили, что два спортсмена из их команды заняли призовые места — второе и третье. В заключение они поздравили команду с успешным выступлением и пожелали новых побед и достижений в будущем.





