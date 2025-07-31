Хавбек «Рубина» Безруков оценил ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

31 июля 2025, 15:17

Безруков: над ужесточением лимита на легионеров в РПЛ еще нужно размышлять

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Над возможным ужесточением лимита для легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2026/27 еще нужно размышлять, поскольку все двояко.





Такое мнение в беседе с порталом Metaratings.ru выразил полузащитник «Рубина» Руслан Безруков. Перед этим стало известно, что новый лимит позволит командам включить в заявку на сезон не больше десяти иностранных игроков, а на поле сразу смогут играть не более пяти. По мнению Безрукова, ужесточение россиянам в плюс, поскольку отечественные игроки того же игрового уровня, что и иностранцы, не будут проигрывать легионерам из-за паспорта. Однако хочется, чтобы между игроками была конкуренция, говорит собеседник.





«На самом деле двояко, нужно еще размышлять над этим. Я общался с многими игроками, и некоторые ребята относятся к этому хорошо. Потому что россияне будут получать больше времени, так как зачастую бывает, что россиянин плюс-минус того же уровня, что и иностранец, проигрывает конкуренцию легионеру из-за паспорта. В этом плане для россиян плюс, но также одновременно хочется, чтобы сохранялась конкуренция среди игроков. Потому что сильные легионеры помогают лиге улучшить и конкуренцию внутри клубов, и результаты», — прокомментировал Безруков.

