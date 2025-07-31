Хавбек «Рубина» Безруков оценил ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
Безруков: над ужесточением лимита на легионеров в РПЛ еще нужно размышлять
Над возможным ужесточением лимита для легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2026/27 еще нужно размышлять, поскольку все двояко.
Такое мнение в беседе с порталом Metaratings.ru выразил полузащитник «Рубина» Руслан Безруков. Перед этим стало известно, что новый лимит позволит командам включить в заявку на сезон не больше десяти иностранных игроков, а на поле сразу смогут играть не более пяти. По мнению Безрукова, ужесточение россиянам в плюс, поскольку отечественные игроки того же игрового уровня, что и иностранцы, не будут проигрывать легионерам из-за паспорта. Однако хочется, чтобы между игроками была конкуренция, говорит собеседник.
«На самом деле двояко, нужно еще размышлять над этим. Я общался с многими игроками, и некоторые ребята относятся к этому хорошо. Потому что россияне будут получать больше времени, так как зачастую бывает, что россиянин плюс-минус того же уровня, что и иностранец, проигрывает конкуренцию легионеру из-за паспорта. В этом плане для россиян плюс, но также одновременно хочется, чтобы сохранялась конкуренция среди игроков. Потому что сильные легионеры помогают лиге улучшить и конкуренцию внутри клубов, и результаты», — прокомментировал Безруков.Текущий лимит предусматривает не больше 13 футболистов-иностранцев. На поле сразу может находиться не больше восьми легионеров. Перед этим стало известно, почему «Краснодару» в этом году будет тяжело.