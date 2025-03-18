Ветеранский марафон «Фронтовая гармонь» пройдет в Подмосковье весной 2025 года

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На VI отчетно-выборной конференции МОРО ООО ВВС РФ, состоявшейся 12 октября 2024 года, было принято решение о проведении в апреле - мае 2025 года ветеранского патриотического марафона «Фронтовая гармонь», сообщает пресс-служба организации.
В рамках марафона запланировано 80 благотворительных концертов, посвященных 80-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Выступления пройдут на площадках городских округов Московской области для фронтовиков, ветеранов боевых действий, участников СВО, молодежи и местных жителей.
Организацией мероприятия займется ветеранский актив МОРО совместно с группой гармонистов Гильдии гармонистов России, продюсерским центром «Русская гармонь» и творческой студией «Святой исток» под руководством поэта и народного гармониста Сергея Викторовича Борискина.
Концертная группа «Воины духа» планирует ежедневно проводить по пять концертов в различных локациях, ориентируясь на предложения местных властей и учитывая интересы разных категорий населения.
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Организацией мероприятия займется ветеранский актив МОРО совместно с группой гармонистов Гильдии гармонистов России, продюсерским центром «Русская гармонь» и творческой студией «Святой исток» под руководством поэта и народного гармониста Сергея Викторовича Борискина.
Концертная группа «Воины духа» планирует ежедневно проводить по пять концертов в различных локациях, ориентируясь на предложения местных властей и учитывая интересы разных категорий населения.
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Дайана Хусинова