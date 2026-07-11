Смерч сорвал крыши домов и уничтожил приют для животных в Подмосковье

11 июля 2026, 01:14

Фото: istockphoto/mdesigner125

В Подмосковье сильный ветер повредил жилые дома и разрушил приют для животных. Об этом сообщает РЕН ТВ.





Примерно треть вольеров оказалась полностью разрушена в приюте «Мурзик Шарики», который расположен на территории Шаховского района. Из‑за ЧП часть собак сбежала, сейчас волонтёры ищут их в условиях шквалистого ветра и проливных дождей.



«Приют разрушен. Электричества нет. От торнадо оборвались центральные провода — нас полностью обесточили», — пожаловались сотрудники организации в соцсетях.