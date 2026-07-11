Смерч сорвал крыши домов и уничтожил приют для животных в Подмосковье
В Подмосковье сильный ветер повредил жилые дома и разрушил приют для животных. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Примерно треть вольеров оказалась полностью разрушена в приюте «Мурзик Шарики», который расположен на территории Шаховского района. Из‑за ЧП часть собак сбежала, сейчас волонтёры ищут их в условиях шквалистого ветра и проливных дождей.
«Приют разрушен. Электричества нет. От торнадо оборвались центральные провода — нас полностью обесточили», — пожаловались сотрудники организации в соцсетях.По словам одной из хозяек приюта, приступать к расчистке завалов планируют с рассветом. Устранять последствия разбушевавшейся стихии уже вызвались соседи.
О последствиях урагана сообщают и жители Наро‑Фоминского округа. По их свидетельствам, ветер сорвал с домов крыши и облицовочные панели, а также повредил ограждения и заборы.