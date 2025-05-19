Жители Подмосковья пытаются помочь сбитому под Истрой лосю

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В муниципальном округе Истра на обочине больше суток без помощи лежит лось, сбитый автомобилем на дороге. Об инциденте сообщают местные паблики и СМИ.
Водитель сбил лося вечером и уехал с места аварии. Виновника уже установили. Жители обратились в администрацию и к экологам. Животное нуждается в ветеринарной помощи – у него открытый перелом задних конечностей, и оно не может ходить. Волонтёры выходят с плакатами и караулят лося. ГАИ обеспечивает безопасность в районе ДТП.
Как сообщает ТГ-канал SHOT, местные жители готовы отвезти пострадавшее животное за свой счёт в ветеринарную клинику. Однако разрешение на это никто не даёт, так как лось – собственность государства.
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Как сообщает ТГ-канал SHOT, местные жители готовы отвезти пострадавшее животное за свой счёт в ветеринарную клинику. Однако разрешение на это никто не даёт, так как лось – собственность государства.
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Лора Луганская