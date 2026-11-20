20 ноября 2026, 19:26

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В одно из хозяйств городского округа Дубна прибыла из Тверской области белая лошадь по кличке Снежана. Владельцы сразу уведомили о её поступлении местную государственную ветеринарную станцию, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Специалисты Госветслужбы Подмосковья осмотрели животное: оценили общее состояние, измерили температуру тела, частоту пульса и дыхания, проверили состояние корпуса и конечностей. Кроме того, ветеринары считали данные с индивидуального микрочипа и сверили их с информацией в федеральной государственной информационной системе «ВетИС».



Состояние Снежаны не вызвало замечаний. Ветеринарные сопроводительные документы соответствовали установленным требованиям. Лошадь переместили между регионами, согласовав маршрут с Россельхознадзором.

«Проверка животных при перемещении между регионами позволяет контролировать их состояние и предупреждать занос инфекционных заболеваний, а считывание микрочипа – подтвердить идентификационные данные и сверить их с информацией в ветеринарных сопроводительных документах. Кроме того, специалисты проверяют наличие профилактических обработок и вакцинаций», – рассказали в министерстве.