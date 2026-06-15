В Подмосковье работник ударил мужа нанимательницы ножом за замечание
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Ступине мужчину за нападение с ножом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Вызов поступил правоохранителям с участка одного из домовладений округа.
«Прибывшие росгвардейцы выяснили, что владелица питомника, расположенного на территории домовладения, наняла двух работников. Но они ничего не делали, только сидели и выпивали. А когда муж нанимательницы сделал им замечание, один из бездельников несколько раз ударил его ножом», — говорится в сообщении.Потерпевшего госпитализировали, а нападавшего задержали и передали следственной группе. Оказалось, что это 32-летний местный житель с криминальным прошлым: ранее его судили за кражу.