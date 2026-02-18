В Пушкине мнимый строитель получил свыше 600 000 рублей предоплаты и скрылся

18 февраля 2026, 16:53

Полицейские городского округа Пушкинский раскрыли мошенничество под видом проведения строительных работ. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





Заявление о мошенничестве поступило в отделение полиции от 57-летней местной жительницы. Сумму ущерба она оценила более чем в 600 000 рублей.

«Женщина рассказала, что нашла в онлайн-сервисе бесплатных объявлений исполнителя для строительства пристройки к дому на своём участке. После получения предоплаты и дополнительных денежных средств под предлогом приобретения стройматериалов мужчина перестал выходить на связь. Взятые на себя обязательства он не выполнил, а деньги потратил на собственные нужды», – отметила Петрова.