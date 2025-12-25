«Выбирали одиноких пожилых мужчин»: в Раменском задержали группу автоподставщиков
Видео: пресс-служба МВД РФ
В Раменском полицейские пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в серии автоподстав. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме.
«Они выбирали узкий участок дороги с неинтенсивным движением, а в качестве жертв – одиноких пожилых мужчин на подержанных автомобилях без попутчиков. После этого сообщники инсценировали ДТП и выдвигали требования о передаче им денег в размере до 100 000 рублей», – написала Волк в своём Telegram-канале.В итоге полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали троих подозреваемых по местам проживания в Московском регионе. В ходе обысков у них нашли смартфоны. Изъяты транспортные средства, которые использовали при инсценировках ДТП. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.