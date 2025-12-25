В Солнечногорске раскрыли мошенничество с фиктивной поставкой квадроциклов
В Солнечногорске полицейские раскрыли мошенничество с поставкой несуществующих квадроциклов. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть Солнечногорска поступило заявление о мошенничестве от представителя местной коммерческой организации. Сумма ущерба, с его слов, превысила два миллиона рублей.
«Установлено, что злоумышленник предложил фирме услуги по поставке квадроциклов. Однако после заключения договора и получения денег он не выполнил свои обязательства, а вырученные средства потратил на собственные нужды», – рассказала Петрова.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 29-летнего жителя города Видное. Его доставили в городской отдел полиции, добавила Петрова.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.