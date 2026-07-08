Выплаты к семейным юбилеям в Подмосковье получили около 63 тысяч пар

08 июля 2026, 10:36

оригинал Фото: istockphoto.com/yacobchuk

Почти 63 тысячи семейных пар из Московской области получили выплаты к юбилеям совместной жизни за последние пять лет. Об этом 8 июля — в День семьи, любви и верности — рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





За 50 брака семьям-юбилярам положено пять тысяч рублей, за 55 лет — шесть тысяч рублей, за 60 лет — семь тысяч рублей, за 65 лет — восемь тысяч рублей, а за 70 и более лет — девять тысяч рублей.





«Подмосковье гордится семьями, где супруги пронесли любовь и верность друг другу через десятилетия. Они — настоящие хранители традиций, живой пример для молодёжи. (…) С 2021 года выплату к юбилею семейной жизни получили почти 63 тысячи пар. Из них в текущем году — уже пять с половиной тысяч пар», — сказал Брынцалов.