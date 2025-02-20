Выплату вместо земли получили 300 участников СВО и семей погибших из Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Уже более 300 участников спецоперации и семей погибших бойцов получили в Подмосковье новую выплату вместо земли. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В Московской области с 1 января стала доступна мера поддержки для участников СВО и семей погибших военных. Они могут получить выплату размером 500 тыс. рублей взамен земельного участка. Её уже получили более 300 участников СВО и семей. Оформление сделали удобным: подать заявление и прикрепить документы можно в электронном виде на портале госуслуг», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.В министерстве добавили, что общая сумма выплат на эту меру поддержки составила около 87 млн рублей.
Единовременную денежную выплату могут получить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами за заслуги, проявленные при участии в СВО, являющиеся ветеранами боевых действий, имеющие на день завершения участия в спецоперации место жительства в Московской области.
При подаче заявления необходимо прикрепить ряд документов, включая паспорт, удостоверение ветерана боевых действий и документы о наградах. Потребуется также предоставить документ, подтверждающий завершение участия в СВО.
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Лора Луганская