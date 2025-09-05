Выплату на социальное такси можно будет оформить в приложении «Добродел»
Участники спецоперации и их семьи могут оформить выплату на социальное такси в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.
«Для этого нужно открыть приложение и перейти в раздел «Все услуги» – «Поддержка» – «Предоставление ежегодной денежной выплаты на соцтакси». Далее необходимо заполнить онлайн-форму и отправить заявление. Его рассмотрят в течение семи рабочих дней», – отметили в министерстве.Там пояснили, что ежегодная выплата в 24 тыс. рублей положена участникам СВО, ограниченным в передвижении или полностью утратившим зрение, а также семьям участников спецоперации, воспитывающим ребёнка-инвалида.
Условия для получения выплаты – проживание в Московской области и российское гражданство.