Выплату на социальное такси можно будет оформить в приложении «Добродел»

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Участники спецоперации и их семьи могут оформить выплату на социальное такси в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.



«Для этого нужно открыть приложение и перейти в раздел «Все услуги» – «Поддержка» – «Предоставление ежегодной денежной выплаты на соцтакси». Далее необходимо заполнить онлайн-форму и отправить заявление. Его рассмотрят в течение семи рабочих дней», – отметили в министерстве.
Там пояснили, что ежегодная выплата в 24 тыс. рублей положена участникам СВО, ограниченным в передвижении или полностью утратившим зрение, а также семьям участников спецоперации, воспитывающим ребёнка-инвалида.

Условия для получения выплаты – проживание в Московской области и российское гражданство.
Лора Луганская

