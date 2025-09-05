Выплату на социальное такси можно будет оформить в приложении «Добродел»

05 сентября 2025, 16:11

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Участники спецоперации и их семьи могут оформить выплату на социальное такси в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мингосуправления.







«Для этого нужно открыть приложение и перейти в раздел «Все услуги» – «Поддержка» – «Предоставление ежегодной денежной выплаты на соцтакси». Далее необходимо заполнить онлайн-форму и отправить заявление. Его рассмотрят в течение семи рабочих дней», – отметили в министерстве.