Участие в Кубке мужества в Наро-Фоминске приняли более 30 команд
Инклюзивный физкультурный фестиваль-турнир «Кубок мужества» состоялся в Наро-Фоминске 27 июня. В нём приняла участие 31 команда из разных подмосковных округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фестиваль организовали для ветеранов боевых действий, их родных и друзей.
«В программу фестиваля вошли соревнования по гиревому спорту, метанию ножей, бочче, фиджитал-боксу, пауэрлифтингу и пр. Впервые выступить смогли и близкие ветеранов: их результаты шли в общий командный зачёт», — отмечается в сообщении.Победу одержала команда Ленинского округа, второе место заняли представители Серпухова, а третье — спортсмены из Пушкинского округа.
Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске отпраздновали день рождения Кантемировской дивизии.