Выпускникам Подмосковья рассказали о профессиях в агропромышленной сфере
Колледжи и училища Московской области открыли набор на востребованные специальности агропромышленного комплекса, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Абитуриенты могут освоить ветеринарию, зоотехнию, технологию производства и переработки сельскохозяйственной продукции, эксплуатацию и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, профессию мастера сельскохозяйственного производства, а также специальность лаборанта по контролю качества сырья, готовой продукции и производственных отходов.
Получить профильное образование можно в аграрных колледжах и училищах Подмосковья. Подобрать учебное заведение помогает портал «Я в агро», где собрана информация о программах подготовки, сроках обучения и правилах поступления.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что студенты не только изучают теорию, но и получают практический опыт. Будущие специалисты проходят практику в сельхозпредприятиях и ветеринарных клиниках, а также стажируются на производствах региона.
Такой подход позволяет освоить профессиональные навыки и повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В ведомстве подчеркнули, что аграрное образование открывает возможности для построения карьеры в одном из ключевых секторов экономики и дает шанс внести вклад в развитие продовольственной безопасности страны.
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