В Раменском округе провели рейд «Мотоциклист»
Мероприятие «Мотоциклист», направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсного транспорта, провели в Раменском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
О ходе рейда рассказал замначальника отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Раменское» Александр Голоскоков.
«Автоинспекторы обращают особое внимание на соблюдение скоростного режима и правила маневрирования, а также на управление мототранспортом без мотошлема», — сказал Александр Голоскоков.Участники рейда выявляли также несовершеннолетних водителей, водителей без прав и нарушителей правил дорожного движения.
В результате рейда 18 водителей привлекли к административной ответственности и изъяли один мотоцикл.