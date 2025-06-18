Выпускников подмосковных школ предупредили о новой схеме мошенничества
Особую схему обмана, рассчитанную на выпускников, начали использовать телефонные мошенники. Об этом рассказали в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Злоумышленники звонят выпускникам и сообщают, что возникли проблемы с выдачей аттестата, и для того, чтобы решить эти проблемы, нужно назвать код из смс-сообщения. В реальности этот код не имеет никакого отношения к аттестату, а связан с доступом к сервисам онлайн-банкинга или аккаунтом на сайте «Госуслуги», — говорится в сообщении.Специалисты призывают выпускников быть бдительными, прерывать любые подозрительные звонки и не сообщать неизвестным никакие коды. А информацию, касающуюся школы, рекомендуется проверить в администрации учебного заведения или у классного руководителя.