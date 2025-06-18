«Выпил, с кем не бывает»: Дмитрий Маликов признался, что ударил свою жену

18 июня 2025, 09:01

Певец Дмитрий Маликов признался, что однажды поднял руку на свою жену

Дмитрий Маликов (Фото: Инстаграм*/dmitriy_malikov)

Дмитрий и Елена Маликовы преодолели серьезный кризис в браке. В 2008 году супруги оказались на грани развода. В интервью Лауре Джугелии 55-летний певец рассказал, что этот союз удалось сохранить благодаря мудрости его жены.







«Мы оба не глупые, оба красивые. Мы, в общем-то, оба с добрым началом. <…> Ее мудрость — в умении держать баланс и ситуацию под контролем. Она сильная личность, но не передавливает, потому что мужика важно не передавить», — считает артист.

«40 лет мне было. Ну, выпил. С кем не бывает. Психанул. Не было никаких там экстремальных моментов», — заявил Дмитрий.