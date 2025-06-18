«Выпил, с кем не бывает»: Дмитрий Маликов признался, что ударил свою жену
Певец Дмитрий Маликов признался, что однажды поднял руку на свою жену
Дмитрий и Елена Маликовы преодолели серьезный кризис в браке. В 2008 году супруги оказались на грани развода. В интервью Лауре Джугелии 55-летний певец рассказал, что этот союз удалось сохранить благодаря мудрости его жены.
«Мы оба не глупые, оба красивые. Мы, в общем-то, оба с добрым началом. <…> Ее мудрость — в умении держать баланс и ситуацию под контролем. Она сильная личность, но не передавливает, потому что мужика важно не передавить», — считает артист.Он также прокомментировал заявление своей супруги о том, что в прошлом поднял на нее руку. Однажды певец вернулся домой пьяным после празднования дня рождения. На пороге дома его встречала Елена, которой он тогда дал пощечину. На следующее утро в семье наступил долгий этап примирения.
«40 лет мне было. Ну, выпил. С кем не бывает. Психанул. Не было никаких там экстремальных моментов», — заявил Дмитрий.Звездная пара вместе с 1992 года. У Маликовых двое детей — дочь Стефания, появившаяся на свет в 2000 году, и сын Марк, рожденный суррогатной матерью в 2018 году.
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