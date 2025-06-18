В Подмосковье рецидивист попытался угнать две машины и украл домкрат и аптечку
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ранее судимый 24-летний житель Раменского округа попался на попытке угона и краже вещей из автомобиля в Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник подошёл к иномарке, припаркованной на улице Туполева, через приоткрытое окно проник в салон, попытался запустить двигатель, но не справился и ушёл. Однако через несколько минут вернулся, стал дёргать ручки других машин и обнаружил незапертый автомобиль», — говорится в сообщении.Угонщик попробовал завести машину, вновь потерпел с этим неудачу и тогда забрал из багажника домкрат, аптечку, набор инструментов и автомобильный компрессор.
Полицейские по камерам видеонаблюдения установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. В ходе обыска у мужчины нашли украденные вещи.