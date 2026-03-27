Выпускница подмосковной школы искусств Полина Шабунина получила Премию президента

27 марта 2026, 22:31

Солистка Большого театра Полина Шабунина стала обладательницей Премии президента России за 2025 год. 25 марта в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры.





Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, Шабунина отмечена за исполнение главной партии в опере Сергея Прокофьева «Семён Котко», поставленной в прошлом году.



В 2013 году Полина с отличием окончила Детскую школу искусств в подмосковном Рошале по направлению «Академический вокал». Уже тогда она становилась лауреатом международных конкурсов в Венгрии, Франции и Италии.

«За время обучения Полина проявила себя как одарённая, целеустремлённая и трудолюбивая ученица с ярким сценическим талантом и глубоким музыкальным чутьём. С первых занятий отличалась искренним интересом к вокальному искусству, стремлением к самосовершенствованию и ответственным отношением к учебному процессу. Репертуар Полины разнообразен - от классических романсов и арий до произведений современных композиторов и народных песен», – рассказала концертмейстер отделения Детской школы искусств им. Н. Калинина муниципального округа Шатура в городе Рошаль Анна Макалкина.