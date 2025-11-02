02 ноября 2025, 11:00

SHOT: В Красногорске девушка попала в реанимацию с абсцессом после удаления зуба

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Красногорске врачи спасли девушку, которая попала в реанимацию с абсцессом после удаления зуба мудрости в частной клинике. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.