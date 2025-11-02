В Красногорске врачи спасли девушку, которая попала в реанимацию с абсцессом после удаления зуба мудрости в частной клинике
В Красногорске врачи спасли девушку, которая попала в реанимацию с абсцессом после удаления зуба мудрости в частной клинике. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В марте 25-летняя местная жительница обратилась в частную клинику, чтобы удалить зуб мудрости. Процедура была плановой, но сложной из-за неправильного расположения зуба. На следующий день после операции у девушки опухла шея и поднялась температура. Медик, проводивший удаление, успокоил её и назначил антибиотики. Однако за шесть дней состояние пациентки не улучшилось, и она обратилась к отоларингологу.
Осмотр у лора выявил паратонзиллярный абсцесс, который срочно нужно было вскрыть. Врач сделал разрез миндалины под местной анестезией. После процедуры выяснилось, что у пострадавшей развилась флегмона в челюстно-лицевой области и глубоких отделах шеи. Флегмона — это острое гнойное воспаление, которое может привести к сепсису и асфиксии. Через несколько часов девушка уже находилась на операционном столе у челюстно-лицевого хирурга. Под общим наркозом медик провёл вскрытие гнойника, удалил некротизированные ткани, промыл полость и установил дренаж для постоянного оттока гноя.
Пострадавшая рассказала, что чувствительность челюсти до сих пор полностью не восстановилась. Дело до суда не дошло, частная клиника заключила с ней мировое соглашение. Девушке возместили расходы и выплатили компенсацию на реабилитацию. Оставшуюся сумму она планирует потратить на пластическую операцию.
Читайте также: